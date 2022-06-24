المريخ يتفوق على الهلال في “ديربي أمدرمان”





انتزع نادي المريخ ثلاث نقاط ثمينة من نده التقليدي الهلال “حامل لقب الدوري الممتاز” بعد الفوز عليه بهدف نظيف في الجولة (21) من المسابقة.

وجرت مباراة “ديربي أم درمان” على ملعب استاد الخرطوم، مساء اليوم الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير.

وتمكن نجم المريخ رمضان عجب من إحراز هدف الفوز مستفيداً من تسديدة قوية للجزولي نوح تصدى لها حارس الهلال في الدقيقة (50) من اللقاء.

بالنتيجة ارتفع المريخ برصيده إلى (49) نقطة في المركز الثاني، فيما بقي الهلال عند (54) نقطة في صدارة البطولة.

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