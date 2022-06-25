شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء ترقص على أنغام “يا زاهية” بملابس فاضحة عبارة عن فستان فوق الركبة يكشف مفاتنها ومتابعون: (يا بنات أرحمونا تعبنا)





أثار مقطع فيديو تم تصويره خلال حفل خاص ضجة كبيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا على وجه التحديد.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة ترقص خلال حفل خاص بفستان فاضح “فوق الركبة” كشف عن مناطق حساسة في جسمها.

وظهرت الفتاة التي لم يكشف ناشرو المقطع عن جنسيتها وهي ترقص على أنغام أغنية “يا زاهية” التي كان يتغنى بها الفنان خلال وصلته الغنائية.

وحصلت الفتاة التي لم يذكر ناشرو جنسيتها ولكن المعلقين أجمعوا على أنها سودانية على انتقادات قاسية بسبب ظهورها الفاضح وكتب أحدهم تعليق تجاوب معه الكثيرون (يا بنات أرحمونا تعبنا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين