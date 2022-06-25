شاهد بالفيديو.. زوج نجمة الترند “منوية” يظهر ويكشف الحقائق كاملة ويكسب احترام كل المتابعين “هذه حقيقة ارسال صور زوجتي لود برلين” ومعلقين: (الانسانة دي ما بتستاهلك والله)





فاجأ الشاب حسام الدين ياسين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بعد ظهوره في مقطع فيديو وضح من خلاله نقاط هامة وكشف عن بعض الحقائق الغائبة عن الجمهور.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قال حسام زوج نجمة الترند “منوية” رداً على اتهامات زوجته له أن معظم ما قيل غير صحيح, وذكر أن زوجته لم تطلب منه الطلاق أبداً وانما سمع بطلبها للطلاق عبر الفيديو الذي نشرته وأكدت فيه رفضه للطلاق.

كما تحدث عن القضية الهامة والنقطة التي أثارت الجدل وهي ارسال صور فاضحة لزوجته للناشط ود برلين حسبما اتهمته أمنية شهلي.

وذكر أن أخلاقه وتربيته لا تسمح له بأن يقوم بإرسال صور زوجته لرجل مهما كان الخلاف بينهم, كما أكد أنه عفى عن كل الناس الذين انتقدوه وقاموا بالإساءة إليه مؤكداً أنه من حقهم لأنهم لم يعرفوا الحقائق.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد تعاطف مئات المعلقين معه وذكروا أن حديثه يؤكد أنه متربي صاح وولد ناس وكتب أكثر من معلق تعليق واحد وهو (الانسانة دي ما بتستاهلك والله).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين