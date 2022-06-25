شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية نونة العنكبوتة تطرح فيديو كليب جديد تغني فيه مع “شيخ الطريقة” وتثير ضجة واسعة





أثارت أغنية جديدة للفنانة السودانية نونة العنكبوتة ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت العنكبوتة بتصوير أغنيتها الجديدة “شيخ الطريقة” على طريقة الفيديو كليب وصاحبها فيها فنان قام بتقمص شخصية شيخ الطريقة.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن أغنية “شيخ الطريقة” أو “شيخ أب حراز” هي أغنية للفنان المعروف عبد الله علي ود دار الزين وهو أول ما تغني بها, ولكن قامت نونة بتعديل بعض كلماتها وتحويلها لأغنية راب.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين