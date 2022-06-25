



عمومية الهلال قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع

أنباء عن رفض الطعون والسوباط رئيساً للهلال بالتزكية

الأصالة والصدارة حضور والعليقي يشكر ويتقدَّم الصفوف

في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى لعقد الجمعية العموميه لنادي الهلال لانتخاب مجلس إدارة جديد نهاية الشهر الجاري، شهدت الساحة الهلالية في تقديم القائمتين عدداً من المشاهد التي غيَّرت من المشهد الانتخابي الذي انحصر بين بعض الأسماء فيما يتعلق بالمقاعد خلاف مقعد الرئيس وأن كان الاحتكام لما سيأتى سيكون لصناديق الاقتراع.

السوباط رئيساً والخندقاوى ينسحب

هذا ويأتي التنصيب هنا بعد انسحاب مرشح الرئاسة صابر شريف الخندقاوي ليفوز رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال هشام السوباط بالتزكية برئاسة نادي الهلال، وكشف مرشح رئاسة الهلال هشام السوباط قائلاً: أكرمني الإخوة الأعزاء القطب الهلالي صابر شريف الخندقاوي، ورئيس تنظيم فجر الغد محمد عثمان الكوارتي، ورئيس الاتحاد المحلي كرة القدم بالخرطوم الشاذلي عبد المجيد، بزيارة إلى منزلي الثلاثاء الماضي، بمبادرة قادها رئيس اتحاد الخرطوم، بغرض سحب ترشح الأخ صابر شريف لرئاسة الهلال، بمباركة الأخ الكوارتي بوصفه رئيسًا لتنظيم فجر الغد الذي قدَّم الخندقاوي على رأس قائمته للانتخابات ما حدث أحسبه كرم فيَّاض، من شخصيات أكن لها كامل الاحترام والتقدير، الخندقاوي والكوارتي والشاذلي، ونهج يعكس صفات الكرامة والشهامة والإيثار، وقد ضاعف هذا الموقف الكبير، من مسؤوليتي تجاه هذا الكيان الكبير، وأسأل الله أن يعينني عليه شكري وتقديري لهؤلاء الأهلة الأوفياء والأنقياء، وأتمنى أن تمضي مسيرة هلالنا العظيم إلى ما نشتهي ونطمح جميعًا.

العليقي يشكر وفجر الغد حاضر

وتقدَّم العليقي بخالص الشكر والتقدير لتنظيم “فجر الغد” على الخطوة التي أقدم عليها، بسحب مرشحه لمنصب نائب الرئيس، في انتخابات نادي الهلال المرتقبة، الخطوة ضاعفت من مسؤوليتي تجاه المهام المقبلة، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظن الجميع، وتأتي الخطوة بمبادرة من الشاذلي عبد المجيد وأعضاء التنظيم الذين قرَّروا سحب مرشحهم لنائب الرئيس الدكتور زكي محمد البشير لصالح المهندس محمد إبراهيم العليقي لاستكمال مسيرة صحبة الرئيس، وكشف التنظيم في تصريحات صحافية أن قائمة فجر الغد ممثلة في الأمين العام وأمين المال والأعضاء المرشحين إلى جانب منصب أمين المرأة وهم في قلب السباق الانتخابي لقناعتنا بأننا قدمنا أكفاء يستطيعون تقديم كل ما هو مميَّز للهلال في الفترة القادمة، ونتمنى أن تتم الممارسة الديموقراطية وتليق بسمعة ومكانة الهلال العظيم.

الأصالة والصدارة تتمسَّك

وقرَّر تنظيم الأصالة والصدارة في خطوة تحسب له مساندة أبناء التنظيم وتوجيه عضوية الأصالة والصدارة بالتصويت للأعضاء المستقلين الوارد ذكرهم: عماد الطيب محمد صالح مرشح الأمانة العامة إلى جانب مرشحي العضوية وهم: التجاني عثمان أبو سن، حاتم مكي، ويجئ هذا الموقف الأخلاقي من الأصالة والصدارة بالوقوف مع الثلاثي المذكور أعلاه، تأكيدًا لدور أبناء التنظيم في مسيرة الهلال ومستقبله، لذلك يعتبر دعمهم واجب يمليه الراهن الهلالي وضرورة ملحِّة لوجود أهل الخبرة والشباب، معاً، في المجلس القادم.. نسأل الله لهم التوفيق والسداد.

رفض الطعون

علمت (الصيحة) من مصادر مقربة وموثوقة من داخل لجنة الانتخابات، أن اللجنة رفضت كل الطعون المقدَّمة ضد (هشام السوباط الفائز بالتزكية برئاسة الهلال وصابر شريف الخندقاوي الذي قرَّر الانسحاب من الترشح رسمياً،ورامي كمال والصادق يوسف والفاضل التوم)،هذا وتقدَّم عضو الجمعية العمومية عارف بخيت، بطعن الخميس الماضي، ضد رئيس النادي هشام حسن السوباط الفائز بالتزكية، كما تقدَّم -أيضاً- بطعون ضد المترشحين لعضوية المجلس في قائمة هلال المجد رامي كمال والصادق يوسف وعوض طارة والفاضل التوم.

الخرطوم: معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة