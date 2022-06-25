الهلال يطيح بموتا بعد خسارة الديربي





اتخذ مجلس إدارة الهلال مساء الجمعة، بعد ساعات من نهاية ديربي النيلين، قرارا بإقالة المدير الفني البرتغالي جواو موتا.

وكان الهلال قد خسر مباراة الديربي أمام المريخ بنتيجة (0-1)، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السوداني الممتاز.

واتخذ مجلس الهلال قرار إقالة المدرب موتا ومعاونيه، ثم أتبعه بقرار فوري بتكليف مدرب ولاعب الفريق السابق، الفاتح النقر.

كما شمل قرار تكليف النقر، تكليف جهاز فني معاون له يضم نجم الفريق السابق محمد أحمد بشه، ومدرب حراس أهلي شندي الحالي عيسى الهاشم، وابن النادي مدرب الأحمال الشهير فتحي بشير للإشراف على فريق الكرة حتى نهاية الموسم.

بدر الدين بخيت

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