«لا تطلب العفو إذا كنت بريئاً» .. أمبر هيرد ترفض التسوية وستطعن على الحكم ضدها





اجتمع الفريقان القانونيان لكل من الممثلة أمبر هيرد وزوجها السابق الممثل جوني ديب في قاعة محكمة بمدينة فيرفاكس بولاية فيرجينيا مع القاضية بيني ازكاراتي أمس (الجمعة).

وبدلا من إتمام تسوية، أعلن ممثلو هيرد أنها ستستأنف على نتيجة محاكمة التشهير التي استمرت ستة أسابيع.

وقال متحدث باسم هيرد: «كما تم التوضيح أمس في جلسات الاستماع، أنت لا تطلب العفو إذا كنت بريئا. ولا تحجم عن الطعن إذا كنت تعرف أنك على حق».

وجاء اللقاء بعد أسابيع قليلة من انتهاء المحاكمة الجدلية التي نقلتها وسائل الإعلام في الأول من يونيو (حزيران) الحالي. وقد حكمت هيئة المحلفين بتعويضات لديب بقيمة 15 مليون دولار، تم خفضها في نهاية الأمر إلى حوالي 10 ملايين دولار، وفقاً للحد القانوني بولاية فيرجينيا. كما حكمت الهيئة بتعويض لهيرد بقيمة مليوني دولار.

وكان نجم «قراصنة الكاريبي» البالغ من العمر 58 عاماً قد رفع دعوى قضائية ضد هيرد مقابل 50 مليون دولار، بحجة أنها قد شوهت سمعته ضمن مقال رأي نشرته في صحيفة «واشنطن بوست» بعنوان «لقد تحدثت ضد العنف الجنسي – وواجهت غضب ثقافتنا. يجب أن يتغير ذلك».

من جهتها، رفعت هيرد (36 سنة)، دعوى مضادة بمبلغ 100 مليون دولار، قائلة إن زوجها السابق شوه سمعتها عندما وصف محاميه ادعاءاتها بأنها «خدعة».

كان بنيامين تشيو، محامي ديب، قد طرح في وقت سابق صفقة مع هيرد يمكن أن تجنبها دفع الملايين. وأوضح تشيو أن موكله قد يوافق على تسوية مقابل موافقة هيرد على عدم استئناف القضية.

وجاءت تصريحاته بعد أن قال محامي هيرد إن الممثلة لا تستطيع دفع مبلغ 8 ملايين دولار، ومن المرجح أن تستأنف القضية.

الشرق الأوسط