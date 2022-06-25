برشلونة يحسم موقفه من صفقة صلاح





حسم نادي برشلونة موقفه من التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ورفض اللاعب المصري كل عروض التجديد التي حصل عليها من النادي الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، بات ليفربول مستعدا لبيع صلاح الآن في الميركاتو الصيفي مقابل 75 مليون يورو، مشيرة إلى أن تلك الخطوة أغرت ريال مدريد بدراسة هذه الصفقة.

أما عن موقف برشلونة فقد أكدت الصحيفة الإسبانية أن “النادي الكتالوني كان على اتصال مع ممثلي صلاح خلال الأشهر الأخيرة، كما حصل مؤخرًا على معلومات بأن اللاعب المصري أصبح متاحا في الميركاتو الجاري”.

وأوضحت سبورت أن برشلونة رفض فكرة العودة إلى صفقة صلاح “بسبب اتفاقه مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ”.

ويطلب صلاح الحصول على 400-450 ألف استرليني أسبوعيًا للتوقيع على عقد جديد مع الريدز.

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