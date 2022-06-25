رونالدو في صدارة تصنيف جديد بعيد عن عالم الكرة





يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية، حيث احتل مؤخرا الصدارة في تصنيف الرياضيين الأكثر تأثيرا من حيث عمليات البحث عبر الإنترنت.

واحتل نجم مانشستر يونايتد رونالدو المرتبة الأولى في قائمة الرياضيين الأكثر تأثيرا من حيث عمليات البحث عبر الإنترنت، وفق إحصائيات موقع Betting بمتوسط 11 مليون شهريا.

وذهبت المرتبة الثانية لرايان رامشيك، لاعب كرة القدم الأميركية بـ6.1 مليون شهريا، متقدما على البرازيلي نيمار الذي سجلت 5.8 مليون عملية بحث باسمه.

أما المركز التاسع فاحتله لاعب كرة القدم الأميركية آرون روديغيز بـ3.7 مليون، وأخيرا مصارع الفنون القتالية المختلطة كونور ماكغريغور بـ3.1 مليون عملية بحث.

سكاي نيوز عربية