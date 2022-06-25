الارصاد: أمطارٌ مُتوقّعة في (13) ولاية





توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضاً طفيفاً في جنوب الأواسط وجنوب البلاد خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتنبّأت الهيئة في نشرتها اليومية، أن تنشط الرياح المُثيرة للغبار والأتربة في شمال البلاد. وتوقّعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات “الجزيرة، النيل الأبيض، النيل الأزرق، القضارف، سنار، جنوب وغرب كردفان وجنوب دارفور”..

كما توقّعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات “كسلا، نهر النيل، البحر الأحمر، شرق وغرب دارفور” .

وسجّلت أعلى درجة حرارة أمس الأول (44) درجة في عطبرة وشندي وأبو حمد، وأدنى درجة حرارة (21) درجة في كادُوقلي،و زالنجي والفاشر.

صحيفة الحراك السياسي