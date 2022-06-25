مقابل 45 مليون جنيه إسترليني..مانشستر سيتي يضم كالفين فيليبس





اتفق نادي مانشستر سيتي على صفقة، بقيمة 45 مليون جنيه استرليني، لضم كالفين فيليبس، لاعب الوسط في فريق ليدز يونايتد.

وسيدفع سيتي 42 مليون جنيه مقابل انتقال اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، مع مكافآت محتملة تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه.

وجعل سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، فيليبس هدفا أساسيا في فترة الانتقالات الصيفية، مع رحيل فرناندينيو، بعد 9 مواسم قضاها في صفوف الفريق.

وتخرج فيليبس في مدرسة ليدز يونايتد، ولعب 214 مباراة مع الفريق الأول منذ 2015.

ونشط مانشستر سيتي في فترة الانتقالات هذا الصيف، إذ ضم المهاجم إيرلينغ هالاند، في صفقة قيمتها 51.2 مليون جنيه استرليني، من بوروسيا دورتموند.

ووقع اللاعب عقدا يمتد إلى 2027 وسيلتحق بالفريق يوم 1 يوليو.

وتشير تقارير إلى أن مهاجم سيتي، غابرييل جيسوس، قد ينتقل إلى فريق أرسنال.

ويُتوقع أن يكون فيلييس بديلا لرودري، في مركز وسط الملعب الدفاعي، في أسلوب المدرب بيب غوارديولا الذي يعتمد على لاعب واحد في هذا المركز.

وكان فيليبس لاعبا أساسيا في ليدز تحت قيادة المدرب السابق، مارسيلو بييلسا. كما أظهر كفاءة في اللعب في مركز متقدم وسط الملعب، رفقة ديكلن رايس في المنتخب الإنجليزي.

ويواجه فيليبس، الحاصل على جائزة أحسن لاعب في منتخب إنجلترا 2021-2022، منافسة حامية للالتحاق بالمنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم. إذ ينافسه على مكان في التشكيلة جود بيلينغهام، وجوردن هندرسون، وكونور غالاغر، وجيمس ورد-براوس.

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