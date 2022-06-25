عمل إنساني جديد للنجم المصري..محمد صلاح يساهم في علاج الطفلة رقية





كشف مصدر داخل وزارة التضامن الاجتماعي لوسائل إعلام مصرية أن نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح ساهم في علاج الطفلة رقية التي تعاني من مرض ضمور العضلات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد انتفضت خلال الأسابيع الماضية من أجل التبرع للطفلة رقية من أجل العلاج بمبلغ 40 مليون جنيه من أجل حصولها على حقنة ستساعد في علاجها من مرض ضمور العضلات، لذلك تم تدشين هاشتاج “انقذوا رقية” وهو ما وجد تفاعلا كبيرًا من مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تم جمع المبلغ اليوم الجمعة واحتفلت أسرة رقية بتجميع المبلغ الضخم بعد التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر داخل وزارة التضامن الاجتماعي إن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي يعد واحد من أوائل المتبرعين من أجل علاج الطفلة رقية من مرض ضمور العضلات.

والجدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتبرع بها محمد صلاح، حيث إنه سبق وتبرع لصندوق تحيا مصر، فضلا عن المساعدات التي قدمها لأهل قريته نجريج خلال السنوات الماضية والتي يشهد عليها أهل القرية.

وفي تقرير إنجليزي شهير خلال الأيام القليلة الماضية ذكر أن محمد صلاح يعد في المركز الثامن في الأشخاص الأكثر عطاء في عام 2022، حيث إنه واحد من أكثر الأشخاص الذين يسعوا للتبرع على مدار تواجدهم.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة “تايمز” البريطانية أن محمد صلاح تبرع ب6% من إجمالي ثروته حتى الآن أي ما يقرب من 41 مليون جنيه استرليني، وهو لاعب كرة القدم الوحيد في المراكز العشرة الأولى من المتبرعين.

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