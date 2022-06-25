السلطات الصحية في السودان تترقّب نتائج عينات بشأن” جدري القرود”





المشتبه فيهم يقيموا حاليًا في منازلهم بحسب رئيسة لجنة قسم الاستجابة بالصحة ليلى حمد النيل.

كشفت السلطات الصحية في السودان، عن توقّعات بظهور نتائج فحص الحالات المشتبه بها بالإصابة بمرض جدري القرود خلال الأسبوع الجاري.

وقالت رئيسة لجنة قسم الاستجابة بوزارة الصحة، ليلى حمد النيل، في تصريحٍ خاصٍ لـ”باج نيوز”، إنّه تمّ إرسال عينات 17 حالة مشتبه بها إلى خارج البلاد للتأكّد ما إذا كانت سالبة أم موجبة.

وأشارت إلى أنّ وزارة الصحة شدّدت على المشتبه بهم اتّخاذ الاحترازات اللازمة للتعامل مع من حولهم.

باج نيوز