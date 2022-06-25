ابن الهلال السابق يقترب من الاتحاد





أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد تنوي التعاقد مع عدد كبير من النجوم المحليين والأجانب خلال سوق الانتقالات الصيفية 2022، وأشارت إلى أن أولى صفقات العميد ستكون مع ظهير أيسر.

وأوضحت أن تسريبات من داخل الاتحاد، تؤكد أن الظهير الأيسر هو أحمد بامسعود، ابن الهلال السابق، ونجم فريق الفيحاء حاليًا.

وكان الاتحاد قد حصل على توقيع أحمد شراحيلي، مدافع نادي الشباب الشباب، منذ يناير الماضي، عقب دخوله الفترة الحرة من عقده.

ويستعد الاتحاد لملاقاة الباطن في الجولة 30 والأخيرة من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن الهلال المتصدر.

مزمز