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شاهد بالفيديو.. سوداني يقدم “نصيحة” للمُصرين على السفر إلى الخارج وشايفين مافي حل داخل بلادهم
قدم سوداني عبر مقطع فيديو مسجل “نصيحة” للمُصرين على السفر والاغتراب بالخارج، وعقد مقارنة مابين أشياء متوفرة ببلدك، بينما قد تقضي كل عمرك لتحصل عليها.
وقال أنت موجود في بلدك متوفرة لك أوراق من هوية وجواز سفر ورخصة قيادة، بالإضافة إلى توفر اللغة والإعاشة والسكن، لكي توفر هذه خارج بلدك كم ستحتاج إلى سنوات ومعاناة.
وأضاف: إذن ماهو غير متوفر لك فقط هو العمل، الذي يمكن أن توفره بنفسك من خلال اجتهادك في بلدك معززا مكرم، موضحاً بأن الهجرة ستجعلك تبدأ من الصفر.
الخرطوم: (كوش نيوز)
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