الإعلامية “الريان الظاهر” ترد لأول مرة حول علاقة مكتب قناة العربية بالخرطوم بما يدور في صفحة (العربية السودان)





ردت مراسلة العربية بالخرطوم الإعلامية السودانية “الريان الظاهر” لأول مرة على الأسئلة المتكررة حول علاقة مكتب قناة العربية بالخرطوم بما يدور في صفحة (العربية السودان) المثيرة للجدل، نافية ارتباطهم بها، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وقالت “الظاهر” على صفحتها بفيسبوك: تحياتي يا أحباب: وردتنا أسئلة و استفسارات متكررة عن علاقة مكتب قناة العربية بالخرطوم بما يدور في صفحة العربية السودان.

وأنا بقول ليكم ما عندنا أدنى علاقة أنا وزملائي الأعزاء بما يتم نشره في الصفحة من أخبار وصور وفيديوهات.

وأثارت صفحة (قناة العربية- السودان) انتقاداً لاذعا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تنشره من مواد مثيرة للجدل واللغط.

الخرطوم: (كوش نيوز)