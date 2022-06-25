عقوبة التمباك في السعودية وهل هناك فرق بين التجارة والتعاطي؟





يعد التمباك من أنواع التبغ المشهورة في منطقة اليمن والسعودية كذلك، ويتميز هذا النوع بطريقة تناوله التي لا تشبه التدخين التقليدي، بل تكون عن طريق المضغ، وفي هذا المقال سنتناول رأي القانون حوله وما يتعلق بموضوع عقوبة التمباك في السعودية.

التمباك في السعودية

هل لائحة حظر التدخين تشمل التنباك؟

نعم، حيث وفقا لنظام مكافحة التدخين فإنه يقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، وتشمل تلك المشتقات: السجائر، والتنباك، والمعسل، بالإضافة إلى أي منتج يدخل التبغ في صناعته، ولا فرق بين كل ذلك إن كان يؤخذ مباشرة بالطرق المعروفة، أو بطرق جديدة على هيئة علكة أو مضغ أو ما شابه.

ما عقوبة التمباك في السعودية؟

حظرت الجهات المختصة في السعودية التدخين في كثير من الأماكن وبخاصة الأماكن العامة، كما أوضحت اللائحة التنفيذية الخاصة بحظر التبغ ومشتقاته عن عدة عقوبات تخص تناول أو تداول التمباك كونه من المواد الممنوعة في المملكة بصفته واحدا من مشتقات التبغ.

غرامة زراعة أو تصنيع التمباك

حذرت المادة الثالثة من مواد نظام مكافحة التدخين زراعة أو تصنيع التبغ أو واحد من مشتقاته، وعلى هذا الأساس فإن القانون الخاص بتجريم تلك الأمور قد خصص غرامة مالية للمخالفين بقيمة عشرين ألف ريال، بالإضافة إلى تحمل المخالف تكاليف إزالة سبب المخالفة.

تناول التنباك في الأماكن العامة

حذرت السلطات المحلية من تعاطي التبغ والتدخين عامة وبشكل خاص التمباك في الأماكن التي تم الإعلان عنها بأنها أماكن يمنع فيها التدخين، وأعلنت عن فرض غرامة مالية تقدر بمئتي ريال على المخالفين.

عقوبة خاصة بالتمباك

في حين أكدت السلطات أن المواد القانونية التي حذرت من التدخين ومشتقاته لم تفرق بين أنواع التبغ المختلفة، لكن في الوقت نفسه أكدت على موضوع عدم تكرار مخالفات مضغ التمباك، حيث يتم مضاعفة الغرامة الخاصة بهذا الأمر حتى تصل إلى خمسة آلاف ريال.

الأماكن التي يمنع فيها تدخين التبغ والتمباك

وضحت المادة السابعة من نظام مكافحة التدخين الأماكن التي يحظر فيها بيع أو تناول التدخين بمختلف صوره ومشتقاته من سجائر وتمباك وغيرهما، حيث يعتبر التدخين في هذه الأماكن مخالفة تستوجب غرامة لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد على خمسة آلاف، وهي:

المصاعد الكهربائية، ودورات المياه والمستودعات المغلقة.

المواقع المخصصة لإنتاج وتصنيع البترول.

أماكن تصنيع وتجهيز الأطعمة.

وسائل النقل بصورها المختلفة، برية وبحرية وجوية.

حرم المسجد، والساحات المحيطة.

الوزارات والمنشآت الحكومية.

المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والرياضية والثقافية.

المصارف وأماكن العمل المختلفة.

هل هناك أضرار صحية للتنباك؟

نعم، حيث يسبب تناول هذا النوع من التبغ إلى الإدمان أولا وما يرافقه من حالات نفسية صعبة، بالإضافة إلى ذلك فإنه يؤدي إلى الأضرار الآتية:

الشعور بالاكتئاب الحاد نتيجة الإدمان.

التسبب في الرائحة الكريهة للفم.

الإصابة بأمراض القلب وزيادة خطر الوفاة بها.

تناوله في فترة الحمل للنساء يلحق الخطر بالجنين، ويعزز من فرص الولادة المبكرة.

تركيز النيكوتين يكون عاليا.

التأثير السلبي على أجزاء من خلايا الدماغ.

ضعف نمو الأسنان، وحدوث مشكلات في اللثة.

إضفاء مظهر مزعج على اللسان متمثل باللون الأصفر.

يؤثر على القدرة الجنسية للرجال، من خلال تأخير الانتصاب، وإضعاف الرغبة الجنسية.

حكم الشرع الإسلامي في التنباك

عند توجيه سؤال يتعلق بالحكم الشرعي للتنباك أو ما يطلق عليه التمباك أحيانا، أجاب موقع فضيلة الإمام ابن باز عن ذلك بالقول:

“التنباك من المحرمات الخبيثة التي أجمع الأطباء العارفون به على ضرره العظيم المتنوع الكثير، وكذلك أجمع العارفون به الذين جربوه على مضرته العظيمة، فالواجب تركه، وقد نصح الأطباء بذلك من الكفرة وغير الكفرة، حتى الكفرة عرفوا شره وضرره، فالواجب على كل مسلم أن يحذره، وعلى كل ناصح نفسه أن يتقي شره وأن يدعه وأن يستعمل الأسباب التي تعينه على تركه، ومنها ألا يجالس أهله، فإن مجالستهم تفضي به إلى أن يشاركهم”.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي أوضحنا فيه مسألة عقوبة التمباك في السعودية وغيرها من الأمور.

مزمز