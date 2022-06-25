مختص: الحج يعتمد على 70٪ من الجهد البدني ويجب الاستعداد له قبل 3 أشهر





اعتمد الدكتور محمد الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني؛ الحج بنسبة 70% على الجهد البدني، مبيناً أنه يجب الاستعداد له قبل 3 أشهر بالمشي المنتظم.

وقال الأحمدي :” الحج يجب التخطيط له مسبقاً، خاصة أن ٧٠٪ منه هو عمل جسدي والثلاثين بالمئة الأخرى هي عبادات، لذا فإن الجسم يبذل طاقة كبيرة تستحق الاستعداد له مسبقا”. وأكد على ضرورة استعداد الأشخاص المقبلين على الحج قبلها بثلاث أشهر، كما يجب أن يتمتعوا بلياقة بدنية عالية وألا يكونوا خاملين

مزمز