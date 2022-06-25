ماذا طلب مدرب النصر المُنتظر من مسلي آل معمر؟





ذكرت مصادر مُقربة من البيت النصراوي أن المدرب الفرنسي، رودي غارسيا، المرشح بقوة لقيادة النصر خلال الفترة المقبلة، طب من رئيس النصر مسلي آل معمر خوض مباراة ودية أو أكثر في فرنسا؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وكشفت ذات المصادر أن المدرب الفرنسي شدد على رئيس النصر بضرورة الاتفاق على هذه المباريات الودية؛ وذلك في حال وافق غارسيا على تدريب الفريق.

وكانت إدارة النصر قد قررت عدم تجديد عقد المدرب الأرجنتيني، ميغيل أنخيل روسو، ومن المقرر أن يرحل بعد مباراة النصر والفتح، يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة 30 “الأخيرة”، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

وأفادت تقارير صحفية أن غارسيا طلب مُهلة لمدة 5 أيام، قبل الرد بشكل نهائي على عرض العالمي؛ بسبب ظروف عمل زوجته

مزمز