شاهد بالفيديو.. رجل ستيني يقتحم المسرح أثناء أداء أحد المُطربين ويفاجىء حضور الحفل





اقتحم رجل (ستيني) المسرح أثناء أداء أحد المُطربين مفاجئاً حضور الحفل بصوته الطروب.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة مشاركة أحد المعازيم لمطرب في أُغنية (حرّمتَ الـحُب والرّيدة) للشاعر الأُستاذ الطّاهر إبراهيـم، والتي تُعد من روائع أغاني الفنان الراحل محمد وردي.



وجاءت تعليقات رواد التواصل بوصفهم للرجل بأنه نافس الفنان نفسه بأدائه الرائع، وعلق آخر (هذا جيل العمالقة نفس خامة الصوت لي ناس وردي وحمد الريح سبحان الله).

الخرطوم: (كوش نيوز)