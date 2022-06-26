شاهد بالفيديو.. “الشيخ الحكيم” يعرّض نفسه إلى لسعات النحل (بغرض العلاج)





أوضح الداعية الإسلامي محمد هاشم الحكيم، أهمية العلاج بلسعات النحل، وذلك بإفراز السم المفيد في علاج عدد من الأمراض.

وأظهر مقطع فيديو للحكيم، تعرضه إلى لسعات نحل، من خليه بمنزله، موضحاً أهمية التعرض إلى سم النحل، الذي يعالج الملاريا المتكررة، والرطوبة والتايفيود.

ويفرز سم النحل جهاز خاص يوجد في الحلقة الأخيرة من بطن النحلة الشغالة، عبارة عن سائل عديم اللون طعمه مر وشديد الحموضة.

ويعالج سم النحل، الروماتزم والروماتويد والنقرس والتهاب المفاصل والتهاب الأعصاب بما فيها التهاب العصب الوركي وأمراض الجلد مثل الأكزيما والصدفية والملاريا والرمد وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى مثل احتباس السوائل في الجسم.



وأوصد التنبيه إلى أن العلاج بسم النحل سواء عن طريق اللسع المباشر أو عن طريق حقن سم النحل لا يتم إلا عن طريق مختص.

الخرطوم: (كوش نيوز)