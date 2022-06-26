شاهد: صورة للفنانة ندى القلعة وهي تمسك بيدها “كوز” تشعل السوشال ميديا





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ندى القلعة وهي تمسك بيدها “كوز” بعد قيامها بفتح زير واخذت منه الماء في مشهد حظي بإعجاب العديد من متابعيها وجمهورها.

وبحسب ماشاهدت محررة ( كوش نيوز ) فقد تفاعل جمهور القلعة مع صورتها المتداولة وكتبو معلقين بالكثير في حقها بجانب إشادتهم بصوتها وادئها الرائع في تقديم أغنياتها والتوفق في اختياراتها.

الخرطوم:(كوش نيوز)