شاهد بالفيديو: تعرّض الإعلامية “داليا الياس” إلى إحراج من قبل ناظر قبيلة البطاحين





تعرضت الإعلامية “داليا الياس” إلى احراج من قبل ناظر قبيلة البطاحين “منتصر خالد صديق طلحة” خلال المبادرة التي اطلقها رجل الأعمال دكتور أشرف سيد احمد الكاردينال والتي جاءت تحمل عنوان “كلنا اهل ” لنبذ العنصرية والكراهية.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت داليا الياس إن ناظر قبيلة البطاحين طلب منها أن يكون المتحدث الأول باعتبار انهم ضيوفه في الخرطوم، ولكن بعدما قدمته للتحدث احرجها قائلا”: انا ما ذكرت اني صاحب الخرطوم وإنما ذكرت أن يقدموا من يتحدث باسمها “.

من جهته نفى الناظر طلب تقديم نفسه كمتحدث أول لوجود من هم أكبر منه ويمثلون الخرطوم.

الخرطوم:(كوش نيوز)