



مُدرب المريخ سعيد بأداء لاعبيه في القمة

الغرايري: قدمنا مباراة مثالية وأهدرنا عدداً كبيراً من الفرص

كشف التونسي غازي الغرايري مدرب المريخ، أسرار فوز فريقه على الهلال (1-0) أمس الأول الجمعة، في قمة الكرة السودانية، ضمن الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال الغرايري في تسجيل مصور لصفحة المريخ على “فيسبوك”: “اخترنا ألا نتحدث قبل المباراة حتى يكون الفريق في كامل تركيزه. بحمد الله وتوفيقه قدمنا مباراة كبيرة على جميع المستويات. أشكر اللاعبين، حيث كانوا في مستوى المباراة، وكانوا منضبطين، ونفّذوا كل ما طلبناه منهم”. وأضاف “قدمنا مباراة مثالية على مستوى الانصباط التكتيكي، والانتشار والتحول الهجومي وسيطرنا سيطرة كاملة على الفريق المنافس، الذي درسناه كما ينبغي من خلال مشاهدة مبارياته على الملعب”. وتابع أنه يتأسف على إضاعة فريقه لكم كبير من الفرص، حيث شاهد الناس لاعبيه، وهم ينفردون بالحارس ويضيعون فرصاً محققة، لكن بحمد الله استطعنا تسجيل هدف في الشوط الثاني، وكنا قريبين من تسجيل أكثر من هدف، وختم “كانت مباراة كبيرة من اللاعبين، من حيث الانضباط وروحها القتالية. لقد قلّصنا الفارق، وسنبني على هذه المباراة في باقي مبارياتنا بالدوري”.

صحيفة الصيحة