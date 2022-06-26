أكد دعم قائمة السوباط .. بيان من تنظيم الهلال صدارة حول موقفه من الانتخابات الهلالية





أصدر تنظيم الهلال صدارة الذي يقوده “طه علي البشير”، بياناً بالأمس بشأن انتخابات الهلال جاء فيه:

الإخوة والأخوات

جماهير الهلال ومناصروه المنتشرون في كل بقعة وموقع ومكان في سوداننا الحبيب، الحاملون الهلال في حدقات العيون والمدافعون عنه في كل المحافل، والمناصرون له في كل المعارك فكنتم زاده ووقوده وقوته الضاربة الغالبة المُساندة له أينما رحل وأينما حلّ، نخاطبكم اليوم ونسلم عليكم في أياديكم وقد ضمّنا الهلال الكيان كعشق أبدي وشعار سرمدي خالد..

إن تنظيم الهلال صدارة ورموزه وعضويته كانوا سَبّاقِينَ في مساندة إدارة الهلال الجديدة التي تم تكليفها بعد الثورة المتمثلة في لجنة التطبيع وقدمت لها كل أنواع الدعم والمشورة بالتواصل مع رئيس اللجنة وزملائه، وقد شارك التنظيم بصورة مُباشرة وساهم في إعداد مشروع النظام الأساسي المقترح الذي طرحته لجنة إعداد النظام الأساسي لنادي الهلال في كل مراحله، فقد قام التنظيم بدراسة مسودة النظام الأساسي وقدم ملاحظاته ومقترحاته لتعديل بعض بنوده، وشاركت الصدارة في ندوة حول النظام الأساسي المقترح انعقدت بدار النادي أمّها عددٌ من أقطاب النادي وقدامى إدارييه، وأيضاً استنفرت الصدارة أعضاءها فشاركوا بحضور مميز في جمعيتي النظام الأساسى الأولى والثانية.

إن تنظيم الهلال صدارة كتنظيم هلالي رائد وانطلاقاً من التزامه الصارم بنصرة الهلال الكيان والعمل على دفع مسيرته وتعزيز مكانته في طليعة أندية السودان الرياضية جاء اهتمام التنظيم بكل هياكله المتمثلة في عضويته ومكتبه التنفيذي بموضوع الاستحقاق الديمقراطي القادم في الساحة الهلالية ألا وهو انتخاب مجلس إدارة جديد للهلال وبعد الدراسة والتشاور الذي تم عبر أجهزته التنظيمية، آخذين في الاعتبار المُعطيات الماثلة في الساحة الهلالية والإقليمية والدولية، اتخذ التنظيم القرارات التالية:-

(١) نسبة لقيام التنظيم بإعادة هيكلة نظمه الإدارية التي اقتضتها أسباب موضوعية، فلقد تقرّر عدم المشاركة في عملية الانتخابات كتنظيم وعدم طرح أي قائمة تحمل اسمه.

(٢) حث عضوية التنظيم للحضور والمُشاركة بفاعلية في انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

(٣) قام التنظيم بإجراء دراسة مُستفيضة لمآلات المرحلة القادمة لمسيرة الهلال ومُتطلباتها الجديدة بعد إقرار وإجازة النظام الأساسي الجديد لنادي الهلال والذي أحدث تغييرات جوهرية في إدارة النادي وفق أُسس ومعايير إقليمية ودولية تنقله الى مصاف الأندية في تلك المحافل، وبعد فحص كل القوائم المرشحة والتدقيق فيها، قرر تنظيم الهلال صدارة مسُاندة القائمة التي يتصدرها السيد هشام السوباط وحث عضويته على منحهم الثقة للاطلاع بمسؤولية إدارة الهلال في المرحلة القادمة لأنها الأقرب والأنسب لتولي تلك المسؤولية بما يتوفر لها من إمكانات وخبرات.

*دكتور طه علي البشير *

رئيس تنظيم الهلال الصدارة

الخرطوم – 25 يونيو 2022

صحيفة الصيحة