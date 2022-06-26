فاولر: ليفربول لن يكسر هيكل رواتبه للحفاظ على صلاح





تحدث روبي فاولر، أسطورة ليفربول، عن الأزمة التي واجهها الريدز للتخلي عن نجمه السنغالي ساديو ماني، كما أكد أن النادي لن يكسر هيكل رواتبه للحفاظ على محمد صلاح.

وكتب فاولر، في مقاله بصحيفة “ميرور” البريطانية: “مع رحيل ساديو ماني، يجب أن أعترف أنني مفتون بالموقف الذي يواجهه ليفربول الآن بشأن محمد صلاح شريكه في الجريمة”.

وأضاف: “لن أتظاهر بمعرفة ما يجري في مفاوضات عقده، لكن من الواضح أن الإجابة هي: ليس هناك الكثير. وهذا يترك العديد من الأسئلة دون إجابة”.

وأضاف: “شيء واحد واضح، لقد أجرى النادي بعض الحسابات الواضحة والدقيقة وغير العاطفية مع ماني. إنه سيبلغ من العمر 31 عامًا في نيسان/أبريل المقبل، ولا يزال أمامه عدد من المواسم، وأراد عقدًا ضخمًا كواحد من أفضل اللاعبين في العالم”.

وتابع: “أنا لا ألومه على ذلك. ماني مثل أي نجم عالمي في الوقت الحالي، وأراد هذا الاعتراف في آخر عقد كبير في مسيرته الاحترافية”.

وواصل: “من الواضح أن ما فعله ليفربول يعود إلى إجراء تحليلات يحسبونها جيدًا، ثم قرروا بيع ماني لشراء داروين نونيز والحفاظ على هيكل رواتبهم، وهذا يطرح السؤال، ما الحسابات التي أجروها على صلاح؟”.

وأكمل: “مرة أخرى، أؤكد بأنني لا أعرف كل الإجابات، ولكن يتضح لي بكل وضوح، أنهم لن يكسروا هيكل أجورهم للحفاظ على صلاح. إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك، لكان قد حدث هذا الأمر الآن”.

وأردف: “لا يمكنني لوم صلاح على رغبته في تحقيق تقدم مستمر، تمامًا كما فعل ماني. إنه الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولاعب العام في إنجلترا، ولديه فرص رائعة للتواجد ضمن أول ثلاثي في ترتيب الكرة الذهبية”.

واستطرد: “ما هو الراتب الذي يتقاضاه لاعب في المراكز الثلاثة الأولى في العالم؟ من الواضح أن صلاح يعتقد بأحقيته في راتب أكثر مما يقدمه ليفربول، لكن إذا كان النادي يجري حسابات معقدة، سيكون مو كذلك أيضًا.. أعتقد أنه قال سأبقى في أنفيلد العام المقبل بغض النظر عما سيحدث في عقده، من الواضح أن هذا يمثل تهديدًا”.

واسترسل: “ما يقترحه صلاح هو: أعطني المال أو ستخسرني مجانًا.. أؤكد مرة أخرى أن هذا عادل بما فيه الكفاية وحقه. إنه يعرف في السنوات القليلة الماضية، أنه يستحق أجرًا مثل كيفن دي بروين وكريستيانو رونالدو وجادون سانشو وروميلو لوكاكو الذين يحصلون على أعلى رواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

واستمر: “حسابات صلاح إذا غادر ليفربول الصيف المقبل مجانًا تشير إلى أنه سيحصل على مكافأة كبيرة لأنه لا توجد رسوم للصفقة، وسيحصل على الراتب الذي يريده. هذا قد ينجح، لكن هناك منظور آخر، وأنا أميل إلى تصديق أن ليفربول يعمل عليه.. هل سيظل صلاح نفس اللاعب في الصيف المقبل؟ لقد كان أحد أفضل اللاعبين في العالم لفترة طويلة، لكن منذ مطلع 2022، كان متوسطًا للغاية”.

واختتم: “انظر إلى سجل أهدافه.. لقد سجل 6 أهداف من اللعب المفتوح في 2022، مع الكثير من الفرص الضائعة، وبعض الحزن في نهائي دوري الأبطال الذي كان يستطيع الفوز به، وربما الكرة الذهبية أيضًا. لذا يجب أن يسأل هو وليفربول: هل هذا مؤقت بسبب الجدول القاسي ومجهوداته مع مصر؟ وهل يمكنه البقاء في القمة حتى الثلاثينيات أم أنه سيتراجع؟”.

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