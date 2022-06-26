رئيس “كاف” يفجر مفاجأة ويعلن عودة نهائي أفريقيا من مباراتين!





فجر باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مفاجأة بخصوص التراجع عن قرارهم السابق بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة وعودة اللعب بنظام الذهاب والإياب.

وقال موتسيبي في منتدى جنوب أفريقيا للمحررين في باركتاون بجوهانسبرج، وفقا لليوم السابع، إن الكاف سيغير القرار الذي اتخذه في 2018 بإقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية على مباراة واحدة في بلد واحد، وذلك بعد الأحداث التي سبقت مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي البطولة في نسختها الأخيرة.

وأضاف رئيس كاف، “المباراة النهائية التى تُقام على مباراتين على أرضها وخارجها وستضمن الإنصاف للمتنافسين، مؤكداً أن الأمر لن يحدث مرة أخرى بداية من 2023”.

وأوضح موتسيبى أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق يستطيع قيادة منتخب جنوب أفريقيا في المستقبل.

ورحل موسيماني عن تدريب الأهلي في 13 يونيو الجاري، بعدما قررت إدارة القلعة الحمراء فسخ عقد المدرب الجنوب أفريقي، بعدما قضى رحلة مليئة بالبطولات.

وقال موتسيبي، “أتمنى أن يكون موسيماني مدربًا لمنتخب جنوب أفريقيا، فهو مدربي المفضل وأحبه، موسيماني سيكون له دائمًا مكانة خاصة في قلبي، كما سأطلب من مؤسسة موتسيبي دفع راتبه في تلك الحالة، فهو لديه كل الإمكانيات المطلوبة لقيادة منتخب جنوب أفريقيا، وبالتالي فهو يستحق الراتب الكبير الذي من المتوقع أن يحصل عليه”.

وكان المدرب الجنوبى افربيقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، قد انتقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بسبب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية التى أقيمت بالمغرب.

وخسر الأهلي لقب نهائى دوري الأبطال في المباراة النهائية أمام الوداد بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مُركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم 30 مايو الماضي.

البيان