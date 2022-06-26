صيادلة : وفيات وسط مرضى بسبب شح الأدوية والمحاليل





رجح صيادلة وقوع وفيات وسط مرضى العناية المركزة وغسيل الكلى في مستشفيات بالخرطوم، لعدم توافر الأدوية الخاصة بعلاجهم، وأشار الصيادلة لـ(الحراك)و ذلك لاستمرار شح أنواع رئيسية من أصناف الدواء وهي في مجملها منقذة للحياة، من بينها أدوية السرطان وأخرى خاصة بالتغذية، وأشاروا إلى وفاة مريض من الجوع في أحد المستشفيات لعدم توافر أكياس لتعبئة البروتين الخاص بتغذيته.

وقالت الدكتور صيدلي، منى ناصر، للصحيفة إن عدم توافر الأدوية الخاصة بمرضى العناية يفضي إلى حدوث حالات وفيات بينهم، وأشارت إلى أن واحدة من المشاكل التي يعاني منها المرضى والأطباء على حد سواء الآن هو عدم وجود المحاليل الخاصة بصور (السيتيسكان) التشخيصية، مبينة أن الأمر مصيبة لأن الأطباء يعجزون عن التشخيص بدونها.

ووجه الدكتور خالد ود النور انتقادات لاذعة للامدادات الطبية، التي سافر وفد منها مؤخراً للقاهرة وصرف على الزيارة المليارات، التي قال إنه كان يمكن توجيه تلك الأموال لشراء أدوية لمرضى الأمراض النفسية الذين لا يعانون وحدهم وانما تعاني أسرهم ايضاً معهم. وطالب خالد بمحاسبة وزير الصحة على خلفية وفيات مرضى غسيل الكلى.

صحيفة الحراك السياسي