الإرصاد: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد





توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية اليوم أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعاً طفيفاً في معظم أنحاء البلاد، بينما تنشط الرياح المثيرة للغبار في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل ، كما توقعت هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر، نهر النيل ، كسلا ،الخرطوم ،الجزيرة ، النيل الأبيض ،النيل الأزرق، شمال كردفان وشمال وشرق وجنوب دارفور.

كما توقعت الإرصاد هطول أمطار متوسطة الى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات القضارف ، سنار،جنوب كردفان وغرب دارفور، و أمطار رعدية بكل من القضارف وسنار، وأمطار متوسطة في ودمدني ،كوستي ،أم بنين ،أبونعامة ،رشاد ،الدمازين ،كادقلي وبابنوسة.

وأضافت الهيئة في نشرتها اليومية أن من أهم معالم الطقس تعمق منخفض السودان الحراري ، وأن الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا ، جنوب أبوحمد ، عطبرة ، شمال الأبيض ، شمال الفاشر و الجنينة.

وتوقعت الإرصاد في نشرتها أن تكون أعلى درجة للحرارة 45 في بورتسودان ، وأقل درجة 30 في أبونعامة.

وذكرت أنه من المتوقع أن يكون الطقس صافيا ومشمسا في كل من وادي حلفا وشلاتين ،أبوحمد وكريمة ، وغانماً جزئياً في الفاشر ، زالنجي والضعين ، كما توقعت أن تنشط الرياح في بورتسودان، حلايب و دنقلا كما وتوقعت بأن يكون هناك أتربة مثارة في كل من عطبرة وشندي.

وتوقعت الإرصاد في نشرتها زخات خلال فترة الليل في كل من حلفا الجديدة ،الخرطوم ، كسلا ، الدويم ، الجنينة ،الأبيض ، النهود ونيالا.

سونا