حازم مصطفى: النفطي والغرايري يمتلكان كافة الصلاحيات في التسجيلات القادمة





قال رئيس نادي المريخ ؛ حازم مصطفى إنهم ملتزمون بتنفيذ رؤية المدير الرياضي عبدالكريم النفطي والمدرب غازي الغرايري خلال عملية الإحلال والإبدال في فترة التسجيلات القادمة.

وأوضح حازم أن النفطي والغرايري يمتلكان كافة الصلاحيات دون أي تدخل من شخص آخر، لتقييم اللاعبين الموجودين في كشف النادي، وتجديد التعاقدات، وقيد لاعبين جدد سواء أجانب أو وطنيين، وفق رؤية فنية تعتمد في أساسها على حاجة النادي، ومعدلات أداء اللاعبين ومشاركتهم مع الفريق ومدى تأثيرهم في مشوار النادي.

وأكد حازم حرصه على تدعيم الفريق والتعاقد مع أفضل العناصر التي تسهم في بناء فريق قوي ينافس على تحقيق البطولات وأهداف النادي.

باج نيوز