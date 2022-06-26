لن تصدق.. كم يبلغ راتب بيل مع فريقه الجديد؟





يثار الفضول بشكل كبير حول راتب نجم كرة القدم الويلزي غاريث بيل، منذ تأكيد انتقاله إلى فريق لوس أنجلوس إف سي حتى يخوض تجربة جديدة في الدوري الأميركي، بعد سنوات متقلبة قضاها مع ريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ما يشاع هو أن بيل الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في الثلاثين من يونيو الجاري، سيكون اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الأميركي لكرة القدم.

لكن ما يتقاضاه في الولايات المتحدة سيظل أقل بكثير مما كان يحصل عليه خلال اللعب في صفوف ريال مدريد.

ونقلت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” عن أحد المصادر، أن بيل لن يكون ضمن القائمة المعروفة بـ”اللاعبين المحددين”، وهي قائمة تشمل أصحاب الامتيازات ممن لا يخضعون لسقف الرواتب.

وأضاف المصدر أن راتب بيل لن يتجاوز 1.6 مليون دولار سنويا، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بما كان يتلقاه اللاعب في ريال مدريد وهو 20.3 مليون دولار.

لكن بيل كان يتلقى راتبه المجزي عندما وقع في سنة 2017، وهو في أوج عطائه، إلا أنه أضحى اليوم في سن 33 عاما، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ.

ويمتد العقد الموقع بين بيل وفريق لوس أنجلوس إف سي الأميركي لسنة واحدة، فيما من المتوقع أن يعلن اعتزاله بعد مشاركته مع منتخب ويلز في كأس العالم أواخر العام الجاري.

سكاي نيوز