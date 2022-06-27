شاهد بالفيديو.. نجمة الترند الأولى في السودان “منوية” تقلد حميدتي رغم وصفها له بــ(مولانا)





أصبحت السيدة السودانية أمنية شهلي الشغل الشاغل لرواد مواقع التواصل الاجتماعي للدرجة التي جعلتها نجمة الترند الأولى في السودان دون منازع.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد لا يخلو يوم على مواقع التواصل المختلفة دون نشر مادة تتعلق بها سواء صور تخصها أو مقاطع فيديو تظهر فيها.

حديثاً نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو ظهرت فيه نجمة الترند الشهيرة على السوشيال ميديا باسم “منوية”.

حيث قامت خلال المقطع الذي نشرته على حسابها عبر تطبيق تيك توك, وهي تقلد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو, في تصريحات شهيرة أطلقها في وقت سابق.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن “منوية” كان أول ظهور لها على منصات مواقع التواصل المختلفة عبر مقطع فيديو استغاثت فيه بقائد قوات الدعم السريع تحديداً, والسبب قطوعات الماء والكهرباء في المنطقة التي تسكن فيها ووصفتها وقتها بــ(مولانا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين