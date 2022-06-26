تحديد موعد إعلان نتيجة الأساس بنهر النيل





أعلن مدير الامتحانات بولاية نهر النيل محمد الخير، عن اكتمال كافة الترتيبات لإعلان نتيجة شهادة مرحلة الأساس، حيث يعلن النتيجة والي الولاية محمد أبو قرون ووزير التربية والتعليم شمس الدين أحمد جلال الدين بعد غدٍ الثلاثاء، بقاعة التأمين الصحي بالولاية في مدينة عطبرة.

وأكد الخير اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لإعلان النتيجة، وكشف عن نقل النتيجة عبر فضائية ولاية نهر النيل، وقدّم شكره لحكومة الولاية ممثلة في الوالي والوزراء ووزير التربية والتعليم والأجهزة الأمنية كافة بالولاية والمعلمين والأسر والمجالس التربوية على وصول النتيجة لمرحلة الإعلان، وأزجى التهنئة مقدماً للمدارس المتفوقة.

صحيفة الصيحة