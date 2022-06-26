اتحاد الكرة يخاطب الفيفا لبحث تشكيل لجنة تطبيع للمريخ





خاطب الاتحاد العام للكرة الااحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لإنهاء أزمة نادي المريخ.

و أجرى الاتحاد من داخل الاجتماع الذي عقد اليوم اتصالاً بالفيفا و قام بإرسال النظام الأساسي للمريخ و قرار محكمة التحكيم الريلضي بناء على طلب الفيفا ؛ لبحث امكانية تدخل الاتحاد لتعيين لجنة تطبيع لنادي المريخ.

و أوضحت الأمانة العامة و لجنة شؤون الأعضاء أنها ستقوم بعرض المكاتبات غدا الاثنين على لجنة الحوكمة لاتخاذ قرار نهائي.

و على صعيد آخر قرر مجلس إدارة الاتحاد تأجيل اجازة لائحة التسجيلات إلى الأسبوع المقبل بعد طلب لجنة شؤون أوضاع اللاعبين رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى ستة و السماح بتسجيل حراس مرمى أجانب.

باج نيوز