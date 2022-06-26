وزارة الصحة الاتحادية: خلو البلاد من مرض جدري القرود





قالت وزارة الصحة الاتحادية، إنها رصدت 24 حالة اشتباه بمرض جدري القرود بعدد من ولايات السودان، مبينةً عن عدم ظهور حالة مؤكدة بجدري القرود حتى الآن في جميع البلاد.

واوضحت في بيان له، أنه تم فحص جميع العينات بمعمل “استاك” وكانت النتيجة سلبية وتم إرسال 11 عينة الى معمل روبرت كوخ بألمانيا وكانت أيضاً النتيجة سلبية مما يؤكد خلو البلاد من مرض جدري القرود.

وطالبت الوزارة، جميع المؤسسات العلاجية الخاصة والعامة بالتبليغ الفوري على الرقم 9090 عن أي حالة اشتباه والمتمثلة في طفح جلدي حاد مع ظهور أي واحدة أو أكثر من العلامات والأعراض التالية:

صداع، حمى أكثر من 38.5 درجة مئوية وألم عضلي وآلام في الظهر بجانب تورم في الغدد الليمفاوية.

صحيفة السوداني