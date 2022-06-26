دفعة جديدة من السودانيين العائدين طوعاً من لبنان تصل الخرطوم





وصلت مطار الخرطوم دفعة جديدة تضم “26” من السودانيين العائدين طوعاً من لبنان .

يشار الي أن هذه الدفعة تعد الثالثة التي تم تفويجها خلال هذا العام ، في إطار جهود السفارة السودانية ببيروت لتسهيل العودة الطوعية لجميع المواطنين الراغبين .

ويذكر أن وزارة الخارجية تولي عناية خاصة لبرنامج العودة الطوعية للمواطنين السودانيين بواسطة سفآرآتها بالخارج ، حيث تم تنفيذ عدد من الرحلات قادمة من كل من طرابلس و بنغازي بليبيا ضمن برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة ، إضافة الي رحلات جوية أخري من لبنان خلال الفترة القريبة السابقة . في إطار رعاية وزارة الخارجية لشؤون السودانيين بالخارج .

باج نيوز