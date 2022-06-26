شاهد بالفيديو.. المهندسة إسلام “فتاة الاستوب” تظهر من جديد وتعلق حول تفاصيل بشأن زواجها وتحتج على “لقب شهرتها”





ظهرت المهندسة المعمارية إسلام التي اشتهرت إعلاميا بلقب “فتاة الاستوب” معلقة على تفاصيل حول زواجها، محتجة على “لقب شهرتها”.

وقالت في لقاء مع صباح العربية: أنا فعلت ذلك بسبب تقدمي في العمر حيث وصلت لـ 35 عاما ، وجربت قروبات الزواج ولم يتقدم أحد ولم تنجح الفكرة.

وطالبت المهندسة اسلام محمد عبر مقطع فيديو لها بعدم مناداتها بإسم ” فتاة الاستوب ” مضيفة بان هذا الاسم غير ظريف والاكتفاء بـ باشمهندسة او باسمها الحقيقي اسلام محمد فقط.



وقالت اسلام بأن الفنان كمال ترباس قد تبرع لها في عرسها بالغناء مجاناً ولم يتقاضى اي مبلغ مالي وكل الحديث حول مستحقاته المالية مجرد إشاعة.

الخرطوم: (كوش نيوز)