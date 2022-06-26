شاهد بالصورة: بعد التنمر عليه.. فنان شاب يعتزل الغناء ويتجه إلي قيادة “ركشة “وساخرون يعلقون” ياداب اقتنعت بالفشل”





ظهر الفنان حسام الجبل من خلال صورة متداولة بمنصات التواصل الاجتماعي وهو يقود “ركشة” من أمام منزله وذلك بعدما تنمر عليه بعض الناشطين.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذكر رواد مواقع التواصل إن حسام الجبل لايتمتع بالامكانيات الكافية التي تجعله ان يصبح فنانا يمكن أن يستمع إليه الجمهور لذلك كانوا يطالبونه دوما باعتزال الغناء والبحث عن عمل آخر ولكن بعد رؤيته يقود “الركشة” فرحوا كثيرا باعتزاله الغناء، وعلق ساخرون” يآداب اقتنعت بالفشل”.

الخرطوم:(كوش نيوز)