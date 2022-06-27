شاهد بالصورة.. عصفورة الشاشة السودانية الريان الظاهر تبهر الأسافير بإطلالة ساحرة ومتابعون (بسماحتك دي يوم بتجنني مغترب)





نشرت الإعلامية السودانية ومذيعة قناة النيل الأزرق ومراسلة قناة العربية بالخرطوم الريان الظاهر صورة حديثة لها على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت المذيعة التي يلقبها متابعيها بعصفورة الشاشة السودانية وهي في كامل أناقتها وهي ترتدي الثوب السوداني الجميل والمحتشم ما جعل المتابعون ينبهرون بها ويكثرون من التغزل فيها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد جاءت معظم التعليقات متغزلة فيها للدرجة التي جعلت تعليقات الاعجاب تتجاوز الآلف تعليق, ومن ضمن المعلقين على الصورة سوداني مغترب كتب لها (بسماحتك دي يوم بتجنني مغترب معذب بالغربة ومتابع لصورك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين