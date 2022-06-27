عالم الفلك د. “أنور أحمد عثمان” يفاجئ مذيعة بقناة النيل الأزرق بالتغزل في جمالها على الهواء





فاجأ عالم الفلك المعروف د. “أنور أحمد عثمان”، مذيعة قناة النيل الأزرق “ماجدة عجوز” بالتغزل في جمالها على الهواء

وكتب الباحث الفلكي د. أنور عثمان، على صفحته بفيسبوك: دردشة طويلة في برنامج مساء جديد بقناة النيل الازرق قبل ساعة مع المذيع المتجدد طه بشير والمذيعة الجميلة ماجدة.

مضيفاً: (يا اخي دي جمالها رهيب، نظرة من عيونها وبسمة من شفتيها تموخلك) في نص الحلقة ونهاية الحلقة اشدت بجمالها على الهواء مباشرة.

ووصفه أحد المتابعين (بالإنبراش) وجاء رده: فعلاً انبراش.. وانت لو كنت معاي كان رحت في داهية من سهام عينيها.

الخرطوم: (كوش نيوز)