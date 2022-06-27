محمد صلاح يرحل مجانا عن ليفربول





كشفت تقارير إنجليزية، عن آخر التطورات الخاصة بمستقبل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الأقرب في الوقت الحالي هو رحيل محمد صلاح مجانا عن صفوف ليفربول بعد انتهاء عقده في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح اتخذ قراراه الذي يكمن في الرحيل مجانا عن ليفربول، حال عدم التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي لتجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول لم يتوصل حتى الآن لاتفاق يُرضي محمد صلاح وكذلك وكيله، الأمر الذي يصعب من أمر تجديد تعاقد الدولي المصري مع الريدز لفترة جديدة.

ويرفض مسؤولو ليفربول الطلبات المالية لمحمد صلاح، في الوقت الذي يتمسك فيه اللاعب المصري بزيادة راتبه الحالي لاسيما أن العقد الجديد من الممكن أن يكون الأخير في مسيرته الكروية.

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