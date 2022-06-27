الجدعان: السعودية تمر بتحول اقتصادي يفتح آفاقا جديدة في قطاعات متعددة





أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة تمر بتحول اقتصادي تاريخي يفتح فرصا استثمارية وآفاقا جديدة في قطاعات متعددة.

وأضاف الجدعان في كلمة أثناء افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي 2022، أن رؤية المملكة تفتح آفاقا جديدة للمستثمرين السعوديين والإيطاليين.

وفي تغريدة له على حساب “تويتر” قال الجدعان “اختتمنا اليوم أعمال الدورة الـ 12 للجنة السعودية الإيطالية المشتركة ومنتدى الاستثمار المصاحب لأعمالها، بنتائج مثمرة ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين”.

وأوضح الجدعان “أكدت خلال الاجتماعات أن المملكة حريصة على أن تكون من أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا، وسنمضي قدماً لتحقيق ذلك من خلال العمل المشترك”.

العربية نت