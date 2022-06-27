ليفربول يحدد موعد تدريبه الأول استعدادا للموسم الجديد





كشفت تقارير إنجليزية، عن موعد عودة فريق ليفربول للتدريبات الجماعية مرة أخرى، استعدادا للموسم الكروي الجديد، عقب انتهاء الإجازة الخاصة بنهاية الموسم.

وبحسب موقع “ليفربول إيكو”، فإن ليفربول سيعود إلى تدريباته الجماعية الإثنين المقبل، ويسافر بعدها بخمسة أيام لخوض فترة تدريبية في أقصى شرق آسيا لمدة أسبوع، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتوج ليفربول خلال الموسم المنقضي، بلقبي كأس الرابطة الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه فشل في حصد بطولة الدوري الإنجليزي وكذلك بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي عن الموسم المنقضي، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطة واحدة عن الريدز صاحب الوصافة، أما في بطولة دوري أبطال أوروبا خسر ليفربول من ريال مدريد في المباراة النهائية بهدف دون رد، ليتوج الميرنغي باللقب 14 في تاريخه.

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