شاهد بالفيديو: ماذؤن يصف الرجل المتزوج بصاحب “الخبرة” في الحياة ويطالب بضرورة التعدد في الزواج للقضاء على العنوسة





طالب مأذؤن من خلال فيديو متداول بضرورة التعدد في الزواج للقضاء على العنوسة باعتبار أن تعدد الزوجات ورد في الكتاب والسنة ولابد العمل به في حالة توفر المال والسكن للرجل بالإضافة إلى قدرته على تحمل المسؤولية.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز ) فقد ذكر الشيخ إن كل رجل يكون بداخله فكرة التعدد لكن ينتابه الخوف”من الله أو زوحته” لذلك طلب من اي رجل قادر على التعدد عدم التردد في الزواج مشيرا إلى الفتيات أصبحن يتغنين في المناسبات مطالبات بالرجل المتزوج وهذا تصريح منهن بعدم الرفض في حالة التقدم لهن.

الخرطوم:(كوش نيوز)