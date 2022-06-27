حقيقة تعاقد بيراميدز مع موسمياني مدرب الأهلي السابق





يقترب نادي بيراميدز المصري من التعاقد مع بيتسو موسمياني المدير الفني السابق للنادي الأهلي ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “خاص.. بيراميدز يدخل في المفاوضات مع بيتسو موسيماني لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل مع رصد ميزانية مفتوحة له لتلبية كل طلباته على مستوى الصفقات”.

من جانب آخر نفى مصدر مسؤول بنادي بيراميدز حقيقة الأخبار المتداولة حول دخول الإدارة في مفاوضات مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي، من أجل تولى قيادة الفريق السماوي.

وقال المصدر، وفقا لليوم السابع، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول دخول الإدارة في مفاوضات مع موسيماني لتولي قيادة تدريب بيراميدز، لافتًا إلى أن اليوناني تاكيس جونياس مستمر في قيادة الفريق ولا يوجد تفكير في تغييره بالوقت الحالي.

وأضاف المصدر، أن كل ما يدور حول دخول بيراميدز في مفاوضات مع بيتسو موسيماني أمر غير صحيح بالمرة، ولم يحدث أي تواصل مع المدرب أو غيره.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة سامي قمصان على نظيره فريق بيراميدز في كأس مصر موسم 2020– 2021 بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكلف النادي الأهلي سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت، ذلك بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

سامي قمصان قاد الأهلي لحصد انتصارين متتاليين وذلك بعدما اجتاز اختبار المصري بالسلوم متحدياً مفاجآت كأس مصر في دور الـ 32 ليصعد بالمارد الأحمر إلى دور الـ 16 بعد الفوز بهدف نظيف.

كما نجح سامي قمصان أيضاً في قيادة الأهلي للفوز برباعية مقابل هدف على فريق إيسترن كومباني في الدوري العام ليحصد 3 نقاط ثمينة في سباق الصدارة، وكلتا المباراتين كانت بغياب اللاعبين الدوليين.

واستطاع سامي قمصان الخروج بالتعادل الإيجابي بهدفين أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك وقدم عرضا قويا في الشوط الأول بلقاء القمة رقم 124 الذي جمع بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فيما تخطى الشياطين الحمر تحت قيادة سامي قمصان عقبة فريق غزل المحلة ونجح في تحقيق الفوز على زعيم الفلاحين بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعتبر لقاء بيراميدز الاختبار الخامس للمدرب سامي قمصان قبل التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد للقلعة الحمراء.

ونجح سامي قمصان في قيادة القلعة الحمراء في الاختبار الخامس مع الشياطين الحمر وعدم التعرض لأي خسارة منذ تكليفه بمهمة القيادة الفنية للفريق الأحمر.

البيان