تعرف على تاريخ الأهازيج الرياضية في الملاعب السعودية





بدأت علاقة الاهازيج الرياضية بالمدرجات السعودية، منذ الخمسينات الميلادية، وشهدت خلال العقود الماضية مراحل من التطوير.

وقال خليل الزياني لاعب ومدرب سابق :” كل نادي كان له جمهوره وكل جمهور له اهازيجه وقياديين في الأهازيج، ولكن بطبيعة الحال بدأت منذ وقت مبكر جدا، تقريبا في الخمسينات الميلادية”. وأضاف ” هناك رابط بين الجمهور واللاعبين من خلال هذه الأهازيج، كما أنها تؤثر إيجابيا على أداء اللاعبين”. فيما أشار أحد المشجعين إلى أن الأهازيج تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تضفي شئ مختلف في نفوس المشجعين من حماسة وفرحة

مزمز