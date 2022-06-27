شاهد بالفيديو: وضعت المايك وتركت المسرح ..”عشة الجبل” ترفض ترديد أغنية” شيخ اب حراز” في عوامة مراسي الشوق





أظهر مقطع فيديو متداول بمنصات التواصل الاجتماعي لحظة وضع المطربة “عشة الجبل” المايك وترك المسرح فور سماعها أغنية “شيخ اب حراز” للفنان عبدالله ود دارالزين ورفضها القاطع لترديدها رفقة زميلها الذي كان يتغني بها في عوامة “مراسي الشوق”.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد تبدل حال الجبلية بعد سماعها الأغنية وأصبحت تلوح بيدها وتعلن رفضها لمشاركة زميلها الأغنية الأمر الذي جعله يرد عليها قائلا” عبدالله ود دارالزين ده بخوف ولاشنو”.

الخرطوم:(كوش نيوز)