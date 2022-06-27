ما علاقة بنزيمة بانتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة؟





أوضح سيزاري كوتشارسكي الوكيل السابق للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أن رغبة مهاجم بايرن مونخ في اللعب في الدوري الإسباني لكرة القدم ليست جديدة، وأنه مصمم على إثبات أنه أفضل من النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

ويمثل الدولي البولندي أولوية لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من أن البافاريين يصعبون على الفريق الكتالوني تحقيق رغبته.

وقال كوتشارسكي -في حديث إذاعي- إن ليفاندوفسكي “يريد أن يثبت أنه أفضل من بنزيمة، وهذا سبب آخر لذهابه إلى برشلونة”.

وتابع أن “ليفاندوفسكي ليست لديه أحلام.. بالنسبة له، لعب كرة القدم هو عمل وهو محترف للغاية، ويعتبر ريال مدريد وبرشلونة في نفس المستوى”.

ورغم أن عقد “ليفا” مع الفريق البافاري يمتد حتى صيف 2023، فإن وكيله السابق يعتقد أن الصفقة ستتم في النهاية.

وقال “برشلونة وليفاندوفسكي سيكافحان من أجل هذا التوقيع.. أعتقد أنه سيوقع لبرشلونة وهذا ممكن”.

وكشف كوتشارسكي أنه بعد الفترة التي يقضيها في الليغا، يريد ليفاندوفسكي التوجه إلى الدوري الأميركي لكرة القدم “إم إل إس” (MLS).

وأوضح أن “عليه أن يضغط على بايرن لإعفائه من عقده.. مسؤولو بايرن يعلمون أنه يريد الذهاب إلى إسبانيا”.

وختم “كانت خطته هي ألمانيا، ثم إسبانيا، وأن ينهي مسيرته في الولايات المتحدة”.

الجزيرة نت