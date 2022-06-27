شاهد بالفيديو: بعد أن إكتسحت الساحة بأغنية “شيخ الطريقة” الفنان عبدالله ود دارالزين يهدد “نون العنكبوتة” ويتوعدها ب (..)





بعد أن إكتسحت الساحة بأغنية ” شيخ أب حراز ” وانتشر الفيديو على نحو واسع، ظهر الفنان عبدالله ود دارالزين في مقطع فيديو يطالب فيه المطربة “نون العنكبوتة” باعطائه الحق الأدبي في الأغنية التي كان من الأفضل لها البحث عن صاحبها وأخذ منه الأذن والموافقة.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد هدد ود دار الزين نون العنكبوتة بسبب ترديد أغنيته وإدخال كلمات جديدة عملت على تغيير مضمون الأغنية.

وشدد “الزين” في مطالبته للعنكبوتة بضرورة الإعتذار له، كما توعدها بمعرفة مكانها من أجل أخذ حقه بنفسه أو مقاضاتها واخذه منها بالقانون.

الخرطوم:(كوش نيوز)