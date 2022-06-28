شاهد بالفيديو.. نجمة الترند الأولى في السودان “منوية” تظهر وهي تستعرض بسيارتها (لاند كروزر) الجديدة التي قامت بشرائها بمليارات الجنيهات وصديقتها تهتف لها (والله شيخة براك)





بعد أن أيام من تنصيبها نجمة للترند في السودان, احتفلت السيدة أمنية شلهي بشرائها لسيارتها الجديدة والفارهة (لاند كروزر).

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت نجمة الترند الشهيرة باسم “منوية” وهي تركب سيارتها الجديدة وتقوم بتدويرها وسط مباركة إحدى صدبقاتها.

وبعد أن قامت أمنية بالصعود على سيارتها الفارهة سبقتها صديقتها التي قام بتصوير المقطع بالهتاف لها (مبروك يا بيبي.. زالله شيخة براك).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المعلقين فقد قدر بعضهم سعر السيارة التي قامت “منوية” بشرائها بحوالي “30” مليون جديد سوداني أي 30 مليار بالقديم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين